Na twintig jaar brengt Robbe De Hert zijn Hollywood aan de Schelde thuis David Acke

27 december 2018

21u46 0 Borgerhout In De Roma heeft Robbe De Hert zijn film Hollywood aan de Schelde voorgesteld. Meer dan duizend mensen woonden de Antwerpse première bij. Robbe genoot op zijn geheel eigen wijze, een beetje nukkig maar toch ook met heel veel trots. Het publiek bedankte hem met een staande ovatie en minutenlang applaus.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost (en vele jaren) maar het is hem gelukt, regisseur Robbe De Hert heeft zijn documentairefilm Hollywood aan de Schelde thuis gekregen. In een bomvolle De Roma stelde hij zijn levenswerk voor. En dat op geheel eigen wijze, met zijn handdoek in de hals en een beetje nukkig. Dat laatste vergeeft iedereen hem. Want in de zaal zitten enkel maar bewonderaars voor het werk van Robbe. “We kennen Robbe allemaal. Hij kan erg koppig zijn maar je kan er ook niet kwaad op zijn hé,” vertelt zijn goede vriend en filmjournalist Freddy Michiels.

Taxi

Michiels sponsorde op een originele manier de film. “Toen de crowdfunding rond was en het geld ingezameld, vroeg ik aan de producent of er nog een probleem was dat moest worden aangepakt. En dat bleek de mobiliteit van Robbe te zijn. De montagestudio bevond zich op het Eilandje en Robbe woont ter hoogte van de Brederodestraat. Omdat Robbe erg moeilijk te been is, stuurde ik drie maanden lang een taxi die hem kwam oppikken en afzetten aan de studio,” vertelt Freddy, die Robbe al veertig jaar kent. Daarnaast bedacht Freddy ook het concept van het boek rond de film. “Een cadeau van mij en nog een aantal mede-auteurs. We hebben dat belangeloos gedaan voor Robbe maar ook omdat het belang van de film niet onderschat mag worden. De grote verdienste van Robbe is dat hij ondanks de vele tegenslagen tijdens het maakproces toch koppig is blijven doorgaan. Hierdoor hebben we nu interviews van grootheden die ondertussen al overleden zijn,” vertelt Michiels. hij verwijst onder andere naar acteur Nand Buyl, die in 2009 overleed en speelde in De Witte van Jan Vanderheyden en Edith Kiel in 1934. En ook Kiel komt aan het woord in Hollywood aan de Schelde. “Zonder Robbe hadden we deze mensen nooit meer aan het woord kunnen laten.”

Staande ovatie

Wanneer Robbe de zaal in kwam, barste spontaan een luid applaus uit en kreeg hij een staande ovatie. Minuten lang. Er verscheen een glimlach op Robbe zijn gezicht terwijl hij zich neervlijde op zijn stoel. Voor hem was het natuurlijk niet de eerste première van deze film. Die vond eerder dit jaar plaats op het filmfestival van Oostende. Maar is dit nu zijn laatste film? “Dat weet ik nog niet. De goesting is er nog en de ideeën ook. Het kriebelt maar de gezondheid hè. Ik zie niet meer goed.” Op dat moment wordt het donker in de zaal en klinkt de stem van Michaël Pas door de boxen. Hij verzorgt de voice-over van Hollywood aan de Schelde. Even later zien we wijlen Gaston Berghmans, Nand Buyl en Edith Kiel op het scherm verschijnen. Goden van de Vlaamse cinema. Het beeld is korrelig. Het is geschiedenis van de Vlaamse film, de Antwerpse film. Maar evengoed is het de geschiedenis van Robbe De Hert. Want iedereen in de zaal beseft dat de ontstaansgeschiedenis van de film minstens even belangrijk is geworden als de film zelf.