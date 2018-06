N-VA stelt lijst voor 11 juni 2018

N-VA Borgerhout stelde haar lijst voor de districts- en gemeenteraadsverkiezingen voor op het Krugerplein. De top 3 voor het district was al bekend: Alain Herremans (55) zal de lijst trekken, gevolgd door Lisa Geets (34) op plaats 2 en ex-CD&V'ster Eva Van Keer (27) op 3. Patrick Van den Abbeele, een verzekeringsconsulent van 62 duwt de lijst.





Kevin Kennis, nog Vlaams vicekampioen op de marathon in 2017 staat ook op de lijst op de vijftiende plek. Ludo Kennis, de vader van schepen Koen Kennis staat op 14. Romain Goessaert is met zijn 81 lentes de oudste op de lijst.





Borgerhout is het enige Antwerpse district waar N-VA niet mee in het bestuur zat. Een belofte om vooral te gaan investeren in het district moet de kiezer dit keer wel overtuigen. "In Deurne is één straat op drie heraangelegd, tijdens de afgelopen legislatuur. In Borgerhout is dat duidelijk niet het geval", zegt Alain Herrremans.





"We willen ook veel meer investeren in groen." Een heropening van de metrostations Drink en Carnot staat ook op de N-VA agenda, net als veilige fietsroutes en propere straten. (DILA)