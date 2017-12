Muziektheater Transparant speelt districtshuis plat 03u05 0

'Wintervuur' belooft extra warm te worden in de eerste dagen van het nieuwe jaar. Daarvoor zorgt Muziektheater Transparant. Ze spelen van 3 tot en met 6 januari, telkens om 21 uur, 'Les âmes perdues' (De verloren zielen) in het oude gemeentehuis van Borgerhout.





Wie een beetje wil proeven van de sfeer van het decadent Berlijns cabaret van de jaren '20, mag zijn agenda nu vrijmaken. Het stuk van Isaak Duerinck omschrijf je nog het beste als satire, zelfspot en parodie die zich vermengen met een aanstekelijke authenticiteit. Je bent getuige van een uitbarsting van ideeën in een hedendaags café-theater. De artistieke creativiteit was fantastisch. Componisten als Kurt Weill en Bertold Brecht keken zowel naar klassieke symfonieën als naar musicals en volkstheater. Spottende verzen waarschuwden voor de nakende oorlog.





Isaak Duerinck, Naomi Beeldens, Ewout Lehoucq en Alexandra Oppo spelen alle rollen en bespelen alle instrulenten. Muzikaal word je verwend met werk van Weill, Britten, Francis Poulenc, Edith Piaf en Jacques Brel. De teksten zijn onder meer van Bertold Brecht en Paul Van Ostaijen.





Info en tickets: www.wintervuur.be. (PHT)