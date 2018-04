Muziek, dans en film op Gastvrij Antwerpen 24 april 2018

Madam Fortuna en De Roma in Borgerhout pakken op vrijdag 27 en zaterdag 28 april uit met de vijfde editie van 'Gastvrij Antwerpen'. "Een wervelend feest voor iedereen die van dansen en zingen houdt", zo wordt ons beloofd.





Gastvrij Antwerpen begint eraan in Madam Fortuna (Sergeyselsstraat 246) vrijdag om 16.30 uur. Het evenement geeft de kans om organisaties te leren kennen die zich inzetten voor mensen in nood. Zaterdag om 19.15 uur begint een avond met veel muziek én films in De Roma.





Info: Facebookpagina Gastvrij Antwerpen 5. (PHT)