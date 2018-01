Motorrijder raakt zwaargewond bij botsing 02u41 0

Een motorrijder is zwaargewond geraakt bij een accident op de Luitenant Lippenslaan. De bestuurster van de wagen reed zaterdagmiddag over de Luitenant Lippenslaan in de richting van de Herentalsebaan. De vrouw (46) reed op de linkerrijstrook om wat verder in de Dokter van de Perrelei te draaien. Ze moest stoppen voor het drukke verkeer. Ze naderde stapvoets het kruispunt, maar op dat moment kwam er uit de tegenegestelde richting een motorfiets aanrijden. De vrouw en de bestuurder van de motorfiets konden mekaar niet meer ontwijken. De bestuurster van de wagen bleef ongedeerd, maar de motorrijder liep wel verwondingen op. Onder begeleiding van een MUG-team werd de 19-jarige man met een ontwrichte schouder naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de wagen als de motorfiets werden getakeld. (NBA)