Moskeeën zamelen 1,7 miljoen in bij benefiet VLAAMS BELANG GEEFT DUBIEUZE SPONSORS AAN BIJ GERECHT PATRICK LEFELON

23 maart 2018

03u04 0 Borgerhout Antwerpse moslims hebben vorig jaar tijdens acht benefietacties maar liefst 1,7 miljoen euro opgehaald voor de

aankoop of renovatie van gebouwen. Vlaams Belang zegt dat veel schenkingen van drugsbendes of criminelen





komen. Filip Dewinter heeft zijn info doorgespeeld aan het gerecht en vraagt een onderzoek.





Benefietacties zijn vaste prik als een moslimgemeenschap zijn moskee wil verbouwen of uitbreiden. Dat kan ook moeilijk anders want de meeste moskeeën wachten al jaren op hun erkenning én financiële steun van de Vlaamse regering.





Een geldinzameling duurt meestal enkele dagen. Ze wordt ononderbroken uitgezonden op kanalen van de Nederlandse firma Hudatv op internet.





Filip Dewinter: "De opbrengst komt geregeld in beeld. Dan zie je ineens een schenking van 10.000 euro, zomaar van een anonieme schenker. Is er één politiedienst die weet waar dat geld vandaan komt?"





Vlaams Belang zegt heel wat info over dubieuze geldschieters te hebben. Onder andere over de drugsfamilie die diep in de buidel tastte voor de verbouwing van een postgebouw in de Wilgenstraat tot moskee. Na protest van Vlaams Belang besloot het stadsbestuur om het gebouw zelf te kopen en er een crèche van te maken.





Dewinter: "Het taboe over de financiering van die moskeeën moet eindelijk maar eens doorbroken worden. Drugsbaronnen kopen macht en aanzien met hun schenkingen. Geen enkele moslim zal hen verklikken."





Borgerhout

Vlaams Belang gaf zijn persconferentie gisteren in café De Griffier, het laatste Vlaamse café op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De partij ziet Borgerhout als een symboolgemeente die heroverd moet worden.





Drugsbaronnen

Filip Dewinter: "De illegale economie tiert zo welig dat op de Turnhoutsebaan alleen al in een jaar tijd 8 kapperszaken geopend. Er zijn hier cafés die al acht keer gesloten zijn en toch telkens weer opengaan. Wat heeft de politie en de burgemeester nog te vertellen in Borgerokko? Niets, hier maken drugsbaronnen de dienst uit."