Milisstraat dit najaar heraangelegd 10 april 2018

De Milisstraat krijgt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De districten Antwerpen en Borgerhout organiseerden hiervoor 2 inspraakmomenten met de buurtbewoners.





De werken vangen aan in het najaar van 2018 en zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen. Omwille van de rioleringswerken is er, volgens de districten Antwerpen en Borgerhout, voldoende tijd nodig. De uitvoering gebeurt in fases. De planning zal pas bekend zijn wanneer er een aannemer wordt aangesteld. (BJS)