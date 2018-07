MGMT komt naar Roma 10 juli 2018

Op 11 december houdt de wereldtournee van MGMT halt in De Roma. Tien jaar nadat ze de wereld veroverden met hun album Oracular Spectacular is het Amerikaanse duo weer helemaal klaar om iedereen uit de bol te krijgen met hun psychedelische, funky electric pop. Eigenzinnig, met een flinke knipoog naar de eighties. Met hun mix van vrolijke deuntjes, synthesizers en elektrische gitaren, zorgden ze voor een nieuwe sound bij het binnengaan van de eenentwintigste eeuw. Ze effenden zo het pad voor groepen als Tame Impala. Tickets via www.deroma.be. (ADA)