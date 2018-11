MC Lily steelt de harten: ze wint publieksprijs De Reuskes Philippe Truyts

26 november 2018

16u47 0 Borgerhout Liliane Simons, beter bekend als de rappende bomma MC Lily, mocht maandag de publieksprijs afhalen van ‘De Reuskes’, de tweejaarlijkse cultuurprijzen in Borgerhout. Ze krijgt de Kapertein. Andere winnaars zijn Rita Herremans, de organisatie Wintervuur, De Theatergarage en Moving Ground.

De tweejaarlijkse cultuurprijzen zetten mensen of organisaties in de bloemen die iets bijzonders hebben gepresteerd voor het district en die mensen bij elkaar brachten. Rita Herremans krijgt de Reus voor haar hele carrière. Ze stampte het socio-cultureel ontmoetingscentrum ’t Werkhuys uit de grond. De ‘Reuzin’ gaat naar Wintervuur, dat in de kerstvakantie een ander elan aan Spoor Oost gaf.

Cultureel buurtcentrum De Theatergarage wint de Dolfijn, de prijs voor beloftevol talent. Sinds de opening passeerden er al 10.000 bezoekers. Moving Ground mag de Kinnebaba, de prijs voor diversiteit, op de schouw zetten. De vereniging wordt beloond vor het project ‘Van Kattenkwaad naar Erger’. Tieners volgden onder leiding van bevlogen kunstenaars workshops schrijven, muziek en dans. Dat mondde uit in een straffe vorstelling op Spoor Oost.