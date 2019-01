Man in Borgerhout wellicht neergestoken, verdachte stapt zelf naar politie Sander Bral

10 januari 2019

15u48 0 Borgerhout Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Mogelijk werd hij gestoken met een mes. De politie is in de buurt op zoek naar een verdachte maar die heeft zich intussen zelf gemeld bij het nabijgelegen politiekantoor.

Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Helmstraat en de Kroonstraat, ter hoogte van het bankkantoor van Belfius, heeft zich donderdagmiddag een incident voorgedaan. Een man is daarbij gewond geraakt, wellicht ten gevolge van een messteek. “Er is nog veel onduidelijkheid”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “De plaats delict is afgezet en onze diensten zijn in de buurt op zoek naar mogelijke verdachten. In het politiekantoor in de Handelstraat heeft iemand zich zonet zelf gemeld. We onderzoeken of hij iets met het incident te maken heeft.”

Op de plaats delict is geen mes of ander steekwapen teruggevonden. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.