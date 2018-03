Lichtgewonde nadat auto bus ramt 12 maart 2018

Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout geraakte zaterdag een passagier van een bus van vervoersmaatschappij De Lijn lichtgewond na een aanrijding door een personenwagen. De personenwagen met Duitse nummerplaat wilde links afdraaien waar dat niet mag. De buschauffeur kon een aanrijding niet meer vermijden. Eén passagier op de bus werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het verkeer op de Turnhoutsebaan was even onderbroken maar kon snel hervatten. (BSB)