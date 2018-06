Levende boekenketting naar nieuwe bib 12 juni 2018

02u52 0

Het was een spannende voormiddag gisteren voor de leerlingen van de Reuzenpoort, De Zevensprong, de Esdoorn, Flora, De kleine Wereldburger en de Iqraschool in Borgerhout. Bibliotheek Vrede verhuisde de laatste boeken naar haar nieuwe locatie en de kinderen hielpen mee met een levende boekenketting. Zo een 768 helpende handen lieten een honderdtal boeken van hand tot hand gaan tot aan het voormalige administratieve centrum op het Moorkensplein. Dat zal de komende jaren dienst doen als tijdelijke bibliotheek in afwachting van een nieuwe definitieve locatie. Schepen Caroline Bastiaens droomt van een nieuwe bibliotheek in de Peperbus. Architecten zijn op dit moment de mogelijkheden van die locatie aan het bestuderen.





Op 19 juni opent de bibliotheek op het Moorkensplein de deuren. (ADA)