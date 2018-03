Lenny Peeters stelt debuutroman voor 21 maart 2018

02u43 0 Borgerhout Volgende week woensdag geeft auteur Lenny Peeters in de bibliotheek van haar geboortedorp Zoersel een lezing over haar debuutroman Dochter. "Het is een boek met een duistere ondertoon, waaraan ik zes jaar heb gewerkt", zegt de momenteel in Borgerhout wonende Peeters.

Dochter - een werk dat eind vorig jaar uit kwam - gaat over een autistisch meisje dat opgroeit in een 'rauwe' omgeving en daar met een aantal onprettige ervaringen wordt geconfronteerd. "Ik ben zelf een vrolijk iemand, maar mijn werk is nogal duister", vertelt Lenny Peeters, die in het dagelijkse leven les geeft aan anderstaligen. "Dat was vroeger al zo toen ik kortverhalen schreef. Aan mijn debuutroman ben ik zes jaar bezig geweest. Dat kwam omdat ik veel research heb gedaan. Intussen ben ik bezig aan mijn tweede boek. Dat hoop ik toch binnen de drie jaar klaar te hebben (lacht)."





Tournée

Met haar eerste boek is Peeters nu op 'tournée' in Vlaanderen. Komende woensdag geeft ze een lezing in haar 'hometown' Zoersel. Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 uur terecht in de Zoerselse bib. (KDC)