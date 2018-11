Kunstendag voor kinderen NBA

14 november 2018

10u30 0

Tijdens de Kunstendag voor Kinderen op zondag 18 november staat Borgerhout volledig in het teken van de kunsten. Rataplan, KRAS Borgerhout en Open School Antwerpen in de Kwekerijstraat worden die dag omgetoverd in een heus kinderkunstenhuis. Er zijn leuke, spannende en leerrijke workshops. Zo worden er sprookjes en verhalen verteld in verschillende talen, het wilde Afrika komt tot leven wanneer er een leeuw of olifant geboetseerd wordt. Of misschien is ecopercussie wel iets om te ontdekken. Maar er kan ook gedanst en bewogen worden op de muziek van Reginald en de bosbeesten. Het kunstenhuis gaat open om 12.30 uur en sluit de deuren om 17 uur. Alle activiteiten zijn gratis en je moet niet op voorhand reserveren. De dag zelf kan je ter plaatse tickets krijgen voor de verschillende activiteiten. Het volledige programma is te vinden op www.rataplanvzw.be