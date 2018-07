Krugerplein decor voor Muziek in de Wijk 28 juli 2018

Muziek in de Wijk is aangekomen op het Krugerplein in Borgerhout. Zondag houden Lady Angelina en Djmawi Africa er halt. Lady Angelina werkt momenteel aan een derde cd, deels in het bruisende Borgerhout en deels op het inspirerende eiland Ibiza. Djmawi Africa komt dan weer uit Algerije en brengt Maghrebijnse grooves en reggae. De optredens starten om 14.30 uur. (NBA)