Klimaatactivisten Anuna en Kyra presenteren hun boek in De Roma ADA

13 maart 2019

14u53 0

Al weken domineren de klimaatmarsen die Anuna De Wever en Kyra Gantois op gang trokken het nieuws. Schrijver Jeroen Olyslaegers tekende hun ervaringen op en bundelde ze in het boek Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen. Op maandag 18 maart presenteren de twee jonge klimaatactivisten hun boek aan het grote publiek in De Roma. Aansluitend op de boekvoorstelling reflecteren verschillende sprekers en volgt een politiek debat. Gastheer van dienst is Wouter Deprez en het politiek debat wordt gehouden door Meyrem Almaci (Groen), Jos D’Haese (PVDA), Caroline Gennez (sp.a), Andries Gryffroy (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Koen Van den Heuvel (CD&V) met als moderator: Luc Pauwels. Tickets kosten 5 euro en zijn te koop via www.deroma.be. Ook het boek is te koop.