Klanten moeten Bib Vrede helpen verhuizen 27 april 2018

Bib Vrede op de Turnhoutsebaan sluit op 14 mei sluit haar deuren en heropent op dinsdag 19 juni vlakbij, op het Moorkensplein 19 in Borgerhout





De huidige locatie van Bib Vrede is niet meer aangepast om een voldoende kwaliteitsvolle, veilige en relevante werking uit te bouwen. Daarom verhuist de bib naar de vrijgekomen gelijkvloerse ruimte in het voormalig administratief centrum van het district Borgerhout, op slechts 350 meter van de huidige locatie.





Er zullen zelfbedieningsstations geïnstalleerd worden. Verder zal er ingezet worden op een werking waar kennismaken centraal staat, dit in de dubbele betekenis van ontmoetingsplaats en werkplaats.





Klanten wordt gevraagd om te helpen verhuizen. "Neem vanaf 17 april extra boeken voor een langere periode mee naar huis, creëer uw eigen huiskamerbibliotheek én help de bib bij een vlotte verhuis", luidt het. (BJS)