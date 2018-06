Klachten over overlast in wijk Luisbekelaar 20 juni 2018

02u53 0 Borgerhout De politie zal extra controleren in de wijk Luisbekelaar in Borgerhout. Er is sprake van een drugsproblematiek en geluidsoverlast. Het district zet alvast in op een levendig buurthuis. "Hier is meer sociale controle nodig", klinkt het.

Al enkele weken worden de bewoners rond de Luisbekelaar en de Gembo-sporthal uit hun slaap gehouden. De sfeer in de wijk is extra uitgelaten bij mooi weer. Met als gevolg dat er meer lawaai wordt gemaakt. Er werd ook met vuilniszakken gegooid, en er zou een drugsproblematiek op de pleintjes zijn. "Er was een probleem aan het Arenazwembad, daar niet ver vanaf gelegen. De politie heeft daar erg ingezet op druggebruik en dat heeft daar zijn vruchten afgeworpen. Maar het probleem heeft zich dus verplaatst naar verschillende andere plekken. De wijk Luisbekelaar is daar één van. We hebben met het wijkonderzoeksteam en het wijkteam dan ook een dossier opgestart. We zullen er nu zicht- en ook onzichtbaar aanwezig zijn. Tot hiertoe hebben we bij controles vooral kleine gebruiksdosissen drugs gevonden", vertelt politiewoordvoerder, Willem Miggom.





Dat mooi weer gepaard gaat met meer straatlawaai, is niet ongewoon. "Niet enkel in deze wijk, maar over heel de stad nemen dergelijke klachten dan toe. Het maakt deel uit van een grootstad."





Bruisende buurt

Het district zelf probeert de Luisbekelaar een bruisende buurt te houden. "We hebben er heel wat inspanningen geleverd, onder meer door het plaatsen van een trapveldje en de oprichting van een buurthuis. Alleen heb je in deze wijk een generatiewissel en de trekkers die deze buurt leefbaar maakten en zich inzetten, zijn verdwenen. In zo'n buurt heb je mensen nodig die mee aan de kar trekken en initiatieven nemen, zo verhoogt ook de sociale controle in de buurt", vertelt districtsschepen, Marij Preneel (sp.a).





(NBA)





