Kinderen krijgen circustechnieken aangeleerd 11 augustus 2018

Borgerhoutse kinderen en jongeren kunnen nog heel augustus deelnemen aan gratis workshops circustechnieken in openlucht. Het einddoel is een deelname aan de Reuzenstoet op 22 september.





Tot het einde van de zomer werken het district Borgerhout en Ell Circo D'ell Fuego (ECDF) samen aan een uniek sociaal circusproject. Nog heel de maand augustus biedt ECDF workshops circustechnieken aan op de Borgerhoutse pleinen. Het circusgezelschap is elke dinsdag terug te vinden op het Koxplein en elke woensdag op Spoor Oost, telkens van 13 tot 17 uur. De workshops zijn vrij toegankelijk; jongeren en kinderen vanaf 4 jaar komen er gratis proeven van het circusaanbod. Op voorhand inschrijven is niet nodig. (BJS)