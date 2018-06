Kinderen De Zevensprong vragen gezonde lucht 16 juni 2018

De basisschool de Zevensprong in Borgerhout hield gisteren een ludieke actie om de aandacht op de luchtvervuiling te vestigen. Ze nodigden een bont gezelschap politiekers uit met de vraag om van gezonde lucht een prioriteit te maken. Met de actie 'Help ik stik!' sluiten de ouders zich aan bij het initiatief 'Filter Café Filtré'. Momenteel voeren al meer dan 80 scholen in Vlaanderen actie onder deze vlag. Als een van de grootste basisscholen in Borgerhout, gelegen aan de drukke Turnhoutsebaan, heeft de Zevensprong hier een cruciale rol te vervullen. "Wij willen een positieve boodschap uitdragen en helemaal niet tegen wagens protesteren. Wij willen gewoon dat er niet aan partijpolitiek gedaan wordt bij het streven naar gezonde lucht. (ADA)