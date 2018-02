Kettingbotsing met vier wagens op Ring 05 februari 2018

02u27 0

Vier personenwagens zijn zaterdagavond op elkaar geknald op de Ring in de richting van Nederland ter hoogte van Borgerhout. Er vielen vier gewonden.





Om een nog onbekende reden remde de eerste van vier auto's bruusk af. De wagen die volgde kon niet meer op tijd remmen.





Eén van de bestuurders raakte gekneld in zijn voertuig en raakte het zwaarst gewond. De brandweer moest ter plaatse komen om het dak van zijn wagen te knippen. Hij werd in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.





Ook de andere bestuurders raakten gewond en moesten verzorgd worden. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden was de rechterrijstrook richting Nederland en de invoegstrook van de afrit Borgerhout versperd. Twee uur later kon alles vrijgemaakt worden. Enkele momenten nadien gebeurde er op ongeveer dezelfde plaats nog een ongeval in tegenovergestelde richting. Daardoor werden twee rijstroken richting Kennedytunnel versperd. (BSB)