Kerkstraat krijgt fietspaden 09 mei 2018

02u40 0

Van 28 mei tot 13 juli 2018 worden in de Kerkstraat fietspaden aangelegd. De fietspaden vormen de schakel tussen de Carnotstraat en de rode loper in het district Borgerhout.





De rode loper van het Singelfietspad door de Karel Geertsstraat, de Rechtestraat, de Sint-Lucasstraat, de Sint-Marcusstraat, de Kattenberg, de Lammekensstraat, de Helmstraat, de Van der Keilenstraat, de Kerkstraat tot aan de Carnotstraat.





De Kerkstraat krijgt, tussen de Carnotstraat en de Van der Keilenstraat, langs beide kanten van de straat enkelrichtingsfietspaden en brede voetpaden. Het volledige kruispunt wordt compacter ingericht. Zo kunnen fietsers vanuit de Kerkstraat vóór de verkeerslichten afslaan naar de Carnotstraat richting stadscentrum. Gebruikers van het fietspad in de Carnotstraat, komende vanuit Borgerhout, kunnen vóór de verkeerslichten afslaan naar de Kerkstraat. (BJS)