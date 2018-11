Jongeren die agenten aanvielen, riskeren tot 200 uur werkstraf Aangevallen agent: “Zelfs mijn zoontje vroeg of ik een leugenaar was.” Redactie

06 november 2018

15u44

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 Borgerhout Vier jongeren uit Borgerhout riskeren werkstraffen tot 200 uur voor hun aanval op twee agenten op de Turnhoutsebaan. Tegen een vijfde jongere met een strafblad vordert de aanklager 2 jaar celstraf. De twee agenten werden destijds op sociale media door het slijk gesleurd omdat zij zogezegd overdreven hadden. “Zelfs mijn zoontje vroeg of ik een leugenaar was”, getuigde een van de agenten.

Het was 1 september 2017, de dag van het einde van de ramadan. Iedereen op en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout was in feeststemming. In de late namiddag rijdt een jonge vrouw in haar Mini-Cooper als een bezetene rond. Zij negeert drie rode lichten, slalomt door het verkeer, maakt een U-turn en scheurt dan weg over de tram-en busbedding.

Twee agenten van een fietspatrouille worden gealarmeerd en proberen de vrouw te stoppen. Eén agent stelt zich in het midden van de baan op. De Mini komt recht op hem afgestormd. Hij trekt zijn wapen maar beslist uiteindelijk niet te schieten. Hij springt weg. De Mini slaat af en botst op een metalen hekje. De vrouw wordt gearresteerd maar dan moeien tientallen jongeren zich ineens met het optreden van de politie.

De procureur: “ Twee agenten die een joyrijdende jonge vrouw probeerden te stoppen, deden dat om andere mensen te beschermen. In de eerste plaats om het kind, zonder gordel, op de achterbank te behoeden voor grote ongelukken. Wat kregen de agenten als dank van de omstaanders? Zij werden bespuwd, uitgescholden, geschopt en geslagen. Op sociale media worden zij door het slijk gesleurd en afgeschilderd als leugenaars. Waar halen deze 5 jongeren de kennis vandaan te halen dat zij best weten wanneer en hoe de politie moet optreden?”

Perceptie

De vijf jongeren moesten toegeven dat zij inderdaad niets gezien hadden van het roekeloze rijgedrag van de jongedame. Als zij die voorkennis wél hadden gehad, dan zouden zij zich niet gemoeid hebben. “Hun perceptie van het optreden van de politie was verkeerd”, pleitte advocaat Philippe Carsau die hoofdverdachte Oilid D.verdedigde. De jongeman riskeert 200 uur werkstraf. Hij werkte destijds als vuilnisophaler in stadsdienst. Door het incident werd hij ontslagen. “Mijn cliënt had enkel de botsing gezien en vond het overdreven dat de politie met getrokken wapen op de bestuurster afstapte. Als hij haar roekeloze rijgedrag gezien had, dan had hij zich niet gemoeid. Hij erkent dat hij de agent een trap gaf, maar hij was niet de aanstoker”, zei advocaat Philippe Carsau. Hij kon zich vinden in de gevorderde werkstraf.

Volgens advocaat Johan Platteau hadden de politie en de burgemeester De Wever het incident wel serieus opgeblazen. “De agenten werden geslagen en gestampt? Eén agent had één kneuzing. Er is gegooid met een leeg bekertje en met een balpen. Dat was het. Ik vraag de vrijspraak voor mijn cliënt. Hij heeft al vier maand in voorarrest gezeten.”

Racisme

Tijdens de zitting kwam het tot een felle confrontatie tussen advocaat Xavier Potvin en de aanklager. Hij verweet haar de namen van de jonge verdachten niet correct uit te spreken. Toen één van de jongeren haar daarop wees, reageerde de aanklager: “Dan zal ik voortaan de verdachten zeggen.” Potvin: “Die schampere reactie van de aanklager, daar begint het al. Die jongeren hebben het gevoel dat zij er niet toe doen. Dat is het probleem.”

Zowel de procureur als advocaat Christian Clement, die de agenten bijstond, hamerden op respect voor de man in uniform. Wie niet het hele plaatje ziet, kan onmogelijk oordelen of een agent met reden zijn wapen trekt en iemand in de boeien slaat.

Advocaat Clement: “Twee agenten wilden gewoon hun werk doen, zijnde andere mensen beschermen tegen een gevaarlijke chauffeur. Een getuige beschrijft wat er dan gebeurde: “De agenten werden belaagd, uitgescholden voor rotte honden, klootzakken. Omstaanders duwden hun gsm tot bijna in het gezicht van de agenten om hen te filmen. De uitlokking van de omstaanders was groot.”

De heisa die naderhand op sociale media ontstond, maakte het allemaal erger voor de agenten. “Wij werden afgeschilderd als leugenaars. Wij hadden het incident overdreven. Wij hadden zomaar een jonge vrouw proberen arresteren. De manier waarop wij door het slijk werden gesleurd maakte dit incident helemaal ongelooflijk en jammerlijk”, getuigden de agenten.

De jonge vrouw die bijna op de agenten inreed en waarmee het incident begon, is ondertussen veroordeeld tot 6 maanden celstraf.

De vijf jongeren die de agenten nadien belaagden, kennen op 4 december hun straf.