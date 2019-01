Jan Borluutplein krijgt upgrade ADA

10 januari 2019

Dit voorjaar starten de werken op het Jan Borluutplein in Borgerhout. Het doel is het plein veiliger en kindvriendelijker te maken. Bovendien wordt het plein ook groter. Er komt een trampoline, looppiste en een duikelrek. Maar ook de infrastructuur wordt aangepakt. Zo wordt de riolering vernieuwd en komt er nieuwe verlichting. De plantenbakken worden verwijderd en in de plaats komen er acht nieuwe bomen. Aansluitend op deze werken worden ook de Florastraat en de Ranststraat aangepakt. Er komen bredere voetpaden, extra fietsstallingen en de straten worden omgevormd tot enkelrichtingstraten.