Infomoment over heraanleg Plantin en Moretuslei 08 mei 2018

02u52 0

De Plantin en Moretuslei krijgt in de loop van 2019 nieuwe voet- en fietspaden. Op woensdag 9 mei wordt het conceptplan voorgesteld tijdens een infomarkt in Het Scoutshuis in Borgerhout tussen 17 uur en 19.30 uur. De projectleiders zullen aanwezig zijn om op vragen te beantwoorden. De opmerkingen zullen worden meegenomen in het verder uitwerken van een definitief ontwerp. De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn sterk verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in en uit fietst. (ADA)