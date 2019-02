Inbrekers met slijpschijf gevat in school Sander Bral

18 februari 2019

In een schoolgebouw op de Collegelaan in Borgerhout zijn zondagmiddag twee inbrekers op heterdaad betrapt. Een ploeg van de mobiele eenheid was in de buurt toen de oproep binnenkwam en ging meteen ter plaatse. Een getuige had gehoord hoe iemand met een slijpschijf aan de slag was in de school. De inspecteurs van de mobiele eenheid deden nazicht en merkten de verdachten op, die het op een lopen zetten. Na een korte achtervolging konden de twee verdachten gevat worden. Ze waren in het bezit van slijpschijven, waarmee ze hadden geprobeerd een kluis te openen. Uit het verhoor bleek dat ze de slijpschijven nog maar pas hadden aangekocht. Ze hadden ook een grote hoeveelheid gesorteerd kleingeld op zak. De twee verdachten werden gearresteerd en het labo kwam te plaatste voor een sporenonderzoek.