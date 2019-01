Inbreker op heterdaad betrapt Sander Bral

09 januari 2019

De lokale politie werd dinsdagochtend verwittigd toen een bewoner van de Maréestraat een mogelijke inbraak had opgemerkt. Ook uit de ‘s Herenstraat kwam een gelijkaardige oproep. In de ‘s Herenstraat kon een inspecteur de verdachte, die door een bewoner was betrapt, arresteren. De verdachte probeerde zich aanvankelijk nog in de woning te verschansen, maar de politie kon de deur openen en de man arresteren. Vermoedelijk had de verdachte zich via de daken toegang verschaft tot verschillende woningen. Er werden op verschillende locaties beschadigingen vastgesteld en onder meer een gestolen spelconsole aangetroffen. De lokale recherche is een onderzoek gestart naar de feiten.