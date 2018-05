In 5 maanden al 100.000 bezoekers voor de Roma 29 mei 2018

Het lijkt weer een recordjaar te worden voor De Roma. Na nog geen vijf maanden staat de teller al op 100.000 bezoekers. "We zouden voor het eerst boven 200.000 op jaarbasis kunnen uitkomen", zegt afscheidnemend coördinator Paul Schyvens. Zondag zette hij de Merksemse Anny Vermeulen in de bloemen, net voor het concert van Barbara Dex. Het bleek een dubbel feest voor Anny, die van haar dochter Gerda Van Gastel het concert cadeau had gekregen voor haar 84ste verjaardag. Van Schyvens kreeg ze ook nog een pakket boeken, cd's en cadeaubons. Kortom, een onvergetelijke zondag. (PHT)