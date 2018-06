Illegaal betrapt bij woninginbraak 16 juni 2018

De bewoner van een appartement in de Marinisstraat betrapte donderdagavond een inbreker. De man kwam thuis, merkte de wanorde op en verwittigde de politie die in het appartement een verdachte (20) aantrof met een draagtas. Hij wilde onder meer enkele kleren en wat elektronica stelen, maar ook eieren en een enkele teentjes look. De verdachte werd gearresteerd en wordt voorgeleid. Hij kon bovendien geen geldige verblijfspapieren voorleggen en dus werd zijn dossier overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken. (VTT)