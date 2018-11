Horeca-uitbater stelt eigen minderjarige zoon aan het werk Sander Bral

28 november 2018

Het politiewijkteam van Borgerhout heeft het voorbije weekend een controleactie in verschillende handelszaken gehouden. Samen met de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) werd gecontroleerd op verschillende overtredingen rond tewerkstelling en vergunningen. In totaal werden twaalf zaken gecontroleerd. Eén uitbater schakelde zijn minderjarige zoon in om zijn zaak mee draaiende te houden. Deze vaststelling zal worden overgemaakt aan de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten, bevoegd voor de wet op kinderarbeid. Bij de controles werden in totaal zes zwartwerkers aangetroffen die illegaal in ons land verblijven. Drie van hen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bij twee zaken werden inbreuken op de wetgeving deeltijdse arbeid vastgesteld. Een zaakvoerder bleek niet aangesloten te zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Een andere zaakvoerder miste toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en één zaak kon geen vestigingseenheid voorleggen. Aan de actie namen ook leden van het KALI-team deel. Zij onderzoeken onder meer ondermijnende vormen van criminaliteit in Antwerpen.