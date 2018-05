Hoogste attractie Sinksenfoor is 85 meter hoog 17 mei 2018

02u50 0 Borgerhout Op Spoor Oost zijn heel wat foorkramers bezig met de opbouw van hun attractie want dit weekend opent de Sinksenfoor de deuren.

Ook Ad Ordelman is volop aan het werk. Hij is eigenaar van Tower, met 85 meter de hoogste attractie dit jaar en voor het eerst op Spoor Oost te bewonderen. "Twee jaar geleden stond ik met een gelijkaardige attractie hier maar deze is een upgrade", vertelt hij trots. Tower is een attractie die het moet hebben van de vrije val. "Je gaat wentelend naar boven zodat je eerst een mooi uitzicht krijgt, eens boven beleef je verschillende vrije vallen voor optimaal plezier", aldus Ad, die meteen ook het remsysteem uit de doeken doet.





Remmen

"We remmen met magneten. Daardoor werken ze altijd, zelfs bij een eventuele stroomonderbreking. Niet onbelangrijk", lacht hij. (ADA)