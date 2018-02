Heraanleg van start op Moorkensplein 07 februari 2018

02u45 0

De heraanleg van het Moorkensplein start op 12 februari. In een eerste fase, die een week later start dan eerst is aangekondigd, wordt de riolering onder de as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat vervangen. In een tweede fase volgen de riolering op het plein en de aanleg van de rijweg en voetpaden.





Tijdens beide fasen is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat. Het doorgaande verkeer tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei rijdt om via de Provinciestraat. Rond de zomer start de laatste fase, met de heraanleg van het Moorkensplein zelf.





Tijdens de werken blijft het districtshuis van Borgerhout steeds bereikbaar. (ADA)