Hans Maes liberale kopman voor district NATIONAAL VOORZITTER JONG VLD WIL BETER IMAGO VOOR BORGERHOUT PHILIPPE TRUYTS

12 mei 2018

02u38 0 Borgerhout Open Vld gooit in Borgerhout nationaal jongerenvoorzitter Hans Maes (27) in de strijd. Hij trekt in oktober de districtslijst. Wellicht komt kersverse aanwinst Tracy Enta (ex-Groen, 25) op plaats twee. "De Borgerhoutenaar verdient een ander bestuur, een veilige Turnhoutsebaan én een beter imago in Vlaanderen", zegt Maes.

Vrijdagochtend, het Laar in Borgerhout. Veel zon, veel volk. Want: wekelijkse markt. Hans Maes, die net buiten de ring woont, voelt er zich kiplekker bij. "Ons district bruist en lééft. Het uitgangspunt van ons programma is dat de Borgerhoutenaren trots mogen zijn. Terwijl ons imago in Antwerpen en Vlaanderen dramatisch is. Sommige politici spelen daarop in. Ze pikken er bepaalde gemeenschappen uit. En noteer: dat gaat niet enkel over De Wever. Ik doe niet aan hokjesdenken. Een mens is meer dan z'n afkomst. Joden staan al lang op liberale lijsten. Wij zien hen niet als 'joden'."





Straffe uitdaging

Maes studeerde eerst geschiedenis in Antwerpen en behaalde een master in Europese studies in Leuven. Hij werkt voor Vlaams-Brabants kamerlid Tim Vandenput (Open Vld). "Politiek boeit me al sinds mijn zestiende, via het Europees Jongerenparlement. In 2014 rolde ik de partijpolitiek in." Een half jaar geleden werd hij nationaal jongerenvoorzitter. Dat belooft, met voorgangers als Karel De Gucht en Guy Verhofstadt. Maes beséft dat Borgerhout een straffe uitdaging wordt. In 2012 strandde Open Vld op één zetel. Raadslid Thomas Heiremans zet om beroepsredenen een stapje terug. Maes: "We vliegen erin met een jong, enthousiast team. Dat Tracy Enta (ex-Groen) voor ons kiest, zegt wel iets. We kúnnen de linkse coalitie breken. Deze legislatuur is getekend door politieke spelletjes. Zeer frustrerend. Neem nu die rode fietsloper door tien straten, waarvan je hier aan het Laar al een stuk ziet. De stad ging ervoor, maar Borgerhout zei: éérst de Turnhoutsebaan veiliger maken. Ja, dat wil iedere verstandige mens. Maar dan moet je toch niet wachten met een veilig, parallel fietstracé? De coalitie beloofde ook participatie. Alleen zie ik niets meer gebeuren in de wijkraden."





Deelauto's

En dan is er de Turnhoutsebaan. Maes: "Als je er een aangename leefstraat wil van maken, moeten álle trams ondergronds en premetrostations Drink en Carnot opengaan. Zelf heb ik geen rijbewijs, maar je krijgt mensen enkel uit hun auto met goede alternatieven. Trouwens, naast de fiets en het openbaar vervoer zie ik wel iets in deelauto's. Dan zal ik dat rijbewijs toch moeten halen. Vandaag nog niet: straks fiets ik 125 kilometer voor Kom op tegen Kanker."