Handtasdief opgepakt na tip van getuige Toon Verheijen

31 maart 2019

Een getuige zag zaterdagmiddag hoe een vrouw in de Langstraat werd bestolen van haar handtas. Een patrouilleploeg was snel ter plaatse en kreeg een vrij volledig persoonsbeschrijving van de verdachte waarop het niet lang duurde vooraleer een andere ploeg de verdachte kon inrekenen. Na onderzoek kwam aan het licht dat de verdachte eerder ook al schade had toegebracht aan een voertuig in de Tuinbouwstraat en uit een wagen aan de Eliaertstraat een jas genomen had. Er raakte niemand gewond bij de feiten.