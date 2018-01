Gratis Parkrun 02u58 0

In het Te Boelaarpark vindt op zondag 28 januari vanaf 14 uur de Parkrun van Zurenborgsport plaats. Supporters kunnen zich aan vuurkorven verwarmen aan de Boelaer Zomerbar. Deelnemen is gratis, alleen de drankjes zijn te betalen. De Boelaer Zomerbar zal voor de gelegenheid open zijn. De Kidsrun is 1 km lang en start om 14 uur. Daarnaast zijn er twee loopmomenten voor de 5 km en de 10 km. Die starten om 15 uur. (ADA)