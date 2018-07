Gitschotelhof brengt bewoners samen in 'huiskamers' 13 juli 2018

02u35 0 Borgerhout Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft gisteren het lintje doorgeknipt van het woonzorgcentrum Gitschotelhof. Het district Borgerhout krijgt er zo 180 ruime eenpersoonskamers voor senioren bij. Blikvanger: de 'huiskamers' met keuken waar de bewoners zélf het eten uit de potten kunnen scheppen. Prijskaartje van de nieuwbouw: 25,6 miljoen euro.

Antwerpenaren moeten de kans krijgen om ook op hun oude dag in of dichtbij hun vertrouwde wijk te blijven. Naast de nieuwbouw van het Gitschotelhof - met 14 kamers meer dan in het oude gebouw - heeft het Zorgbedrijf in Borgerhout vijf dienstencentra: Den Bleek, Den Drossaert, De Fontein, De Hoge Weg en De Vrijgeweide. Goed ook voor 434 serviceflats. Dat worden er op termijn 509. Op het terrein bij het Gitschotelhof zullen volgend jaar al 29 van de 75 nieuwe serviceflats én nog eens vijf zorgflats klaar zijn.





Schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) sprak donderdag over 'een pareltje'. "De rolstoeltoegankelijke kamers hebben alle mogelijke luxe, met inloopdouches en technologie die alarm slaat bij problemen voor de bewoners. Mooi is dat ze in huiskamers wonen: zeven of acht senioren delen een eetkamer, waar 's middags de potten op tafel worden gezet. Als thuisblijven niet meer kan, maken wij het hier zo huiselijk mogelijk."





Zodra het oude rusthuis is afgebroken, wordt het binnengedeelte een openbaar parkje. In de tuin komt een petanquebaan en kan er samen worden getuinierd.





Een buurtfeest luisterde de opening van het Gitschotelhof op.





(PHT)





Meer over Gitschotelhof

samenleving

mensen

ouderen

Borgerhout

politiek