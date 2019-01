Gezin met baby naar ziekenhuis na brand in flat Sander Bral

28 januari 2019

Er is maandagochtend brand uitgebroken in een appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout. Het vuur was ontstaan aan het fornuis in de keuken op het gelijkvloers. De bewoonster van het pand ondervond ademhalingsproblemen en werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Een gezin dat op de derde verdieping woont, bood zich ook aan bij de medische diensten omwille van klachten door de rookvorming. De ouders en het kind van negen maanden werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade in de woning bleef eerder beperkt. Na verluchting was de flat opnieuw bewoonbaar.