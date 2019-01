Gezin Anna-Maria mag nog tot zeker tot maandag blijven ADA

24 januari 2019

17u02 0

De achtjarige Anna-Maria, haar zusje en ouders mogen nog tot zeker maandag in het land blijven. De advocaat die de belangen van de familie verdedigt, diende een eenzijdig verzoekschrift in om de repatriëring tegen te houden. Deze ochtend ging de rechtbank van eerste aanleg in op dat verzoek. De familie blijft voorlopig wel nog opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. En nu wil de advocaat ook dit aanvechten. Kinderen mogen maximaal twee weken opgesloten worden in België en nu gaat de derde week in. Maandag zal er meer duidelijkheid zijn voor de uitgeprocedeerde familie uit Borgerhout.

Gisteren toonden den vriendjes en vriendinnetjes van Anna-Maria nog hun ongenoegen door het BOOS-lied te zingen.

Meer over Anna-Maria

België

Borgerhout

Steenokkerzeel