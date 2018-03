Gewezen bestuurder bekent seksueel misbruik in moskee 23 maart 2018

02u54 0 Borgerhout Gewezen bestuurder Bachir B. van de moskee El Fath uit de Ranststraat in Borgerhout heeft bekend dat hij een 10-jarig meisje seksueel heeft misbruikt. Een imam had het misbruik met zijn gsm gefilmd. De opsluiting van Bachir B. is met een maand verlengd.

Bachir B. werd midden februari gearresteerd nadat de politie een gsm-filmpje van de imam in handen had gekregen. De man die al jarenlang een man met status was in de wijk rond moskee El Fath, ontkende ook maar iets verkeerd gedaan te hebben. De politie vermoedde dat de imam meer gsm-filmpjes had gemaakt maar die onder druk van het moskeebestuur had vernietigd. Er werden huiszoekingen uitgevoerd in de moskee, bij de imam thuis en bij alle bestuurders.





Tienjarig meisje

Ondertussen kwam er ook een klacht binnen van een Afrikaanse familie. Een 10-jarige dochter ging op woensdag of zaterdag geregeld naar de koranles in moskee El Fath. Bestuurder Bachir B. was dan als toezichter aanwezig. Op één van de dagen heeft hij het meisje afgezonderd en misbruikt, zo geeft hij nu toe.





Psychiater

De federale politie zet zijn onderzoek na deze bekentenissen verder. Volgens Bachir heeft hij maar één slachtoffer gemaakt. De politie heeft daar zijn twijfels bij en ondervraagt meer ouders en kinderen.





De vraag is ook of het seksuele misbruik is beperkt gebleven tot één bestuurder of bezoeker van de moskee. Het voltallige bestuur heeft ontslag genomen. De moskee wordt momenteel bestuurd door een interim-bestuurder.





De raadkamer verlengde gisteren de opsluiting van Bachir B. met nog een maand.





Advocaat Kris Luyckx: "Mijn cliënt moet door de psychiater onderzocht worden. Daarom is zijn opsluiting verlengd. Verder kan ik geen commentaar geven." (PLA)