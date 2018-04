Geluidscherm langs E313 wordt vervangen 30 april 2018

Het geluidsscherm langs de E313, ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout, wordt vervangen.





De bewoners van de wijk ondervinden geluidsoverlast van het verkeer. Uit metingen blijkt dat de huidige geluidswerende constructie die dateert uit de jaren 80, de Tuinwijk niet voldoende meer beschermt tegen het geluid van de snelweg. Daarom zullen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid er in een nieuw geluidsscherm voorzien. Antwerpen financiert 60% van het project, de Vlaamse overheid betaalt de overige 40%. De stad heeft hiervoor in een budget voorzien van 800.000 euro.





De stad heeft, samen met de Vlaamse overheid, een geluidsactieplan opgemaakt met maatregelen om de blootstelling aan geluidsoverlast te verminderen. De toepassing van geluidsschermen langs gewestwegen is daar een van. (BJS)