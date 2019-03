Geike Arnaert stelt nieuw soloalbum voor in De Roma ADA

01 maart 2019

Tien jaar lang was Geike Arnaert het gezicht van Hooverphonic. Na diverse projecten domineerde ze vorig jaar de hitlijsten met het bloedmooie Zoutelande van BLØF. Vandaag komt met Off Shore het eerste nummer van haar Engelstalige soloalbum uit. Dat album stelt ze voor op 10 mei in De Roma voor aan het grote publiek. Uit de samenwerking met Joost Zweegers, beter bekend als Novastar, vloeide een tiental nummers voort, die uiteindelijk terechtkwamen bij de Belgische producer Wouter Van Belle. Het resultaat is een Engelstalige popplaat.

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.