Forse stijging aantal gewonde fietsers 02u59 0 Borgerhout Het aantal letselongevallen met fietsers is in Borgerhout tussen 2000 en 2016 met 167 procent gestegen. Dat blijkt uit gegevens van de politie. Districtsvoorzitster Stephanie Van Houtven (sp.a) blijft daarom hameren op een heraanleg van de Turnhoutsebaan en een veel striktere handhaving van de zone 30 in de woonstraten.

"Het klopt dat er nu een pak meer fietsers zijn dan jaren geleden", zegt Van Houtven. "Maar het beleid doet nog te weinig voor hun veiligheid. De rode fietsloper die er zal komen in tien straten, hebben we mee goedgekeurd. Alleen is er meer nodig. 57 procent van de ongevallen met fietsers gebeurt in woonstraten, vooral door inhalende auto's. Te veel chauffeurs lappen de zone 30 aan hun laars. Daar moet strenger tegen worden opgetreden. Dat het parket de pv's seponeert, mag geen excuus zijn voor een zwakke handhaving."





Het valt Van Houtven ook op dat er op de Turnhoutsebaan voor alle verkeer samen 41 letselongevallen waren in 2016. "In de Carnotstraat, weliswaar een keer of drie korter, waren dat er zeven. De Carnotstraat is heraangelegd, de Turnhoutsebaan niet. Het Vlaams Gewest moet mee zijn verantwoordelijkheid nemen, een heraanleg kan niet wachten."





Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) verwijt het district heel wat tegenwerking, zoals met de rode fietsloper, die parallel met de Turnhoutsebaan ligt. "Terwijl we bijzonder veel inspanningen doen in het belang van de fietser. Zo kiezen we voor ontvlechting: alternatieve routes weg van de grote wegen. De politie treedt ook op tegen roekeloos rijden in woonstraten." (PHT)