Filmpje over aanranding in moskee is zoek 16 februari 2018

02u36 0 Borgerhout De speurders zijn op zoek naar een tweede filmpje over vermeend seksueel misbruik bij moskee El Fath in Borgerhout. Een eerste, kort filmpje is door een imam aan de politie overhandigd. Er zou echter een langere versie van het filmpje zijn die veel duidelijker laat zien hoe een bestuurslid een minderjarig meisje aanrandt.

Het Antwerpse parket bevestigde gisteren dat een gewezen imam van moskee El Fath uit Borgerhout door de speurders is ondervraagd. De man had met zijn gsm gefilmd hoe bestuurslid B. in de moskee een minderjarig meisje had misbruikt tijdens het koranonderricht. De feiten dateerden van bijna twee maanden geleden. Volgens enkele getuigen zou er echter een langere versie van het filmpje zijn. Daarop is het seksueel misbruik veel duidelijker te zien. De speurders onderzoeken nu of de imam is afgeperst om die langere versie te doen verdwijnen, en zo het schandaal in de doofpot te stoppen. Parketwoordvoerder Ken Witpas liet gisteren weten dat de imam na ondervraging is vrijgelaten. Ken Witpas kon of wilde niet bevestigen dat het geviseerde bestuurslid B., die net voor het losbreken van het schandaal naar Marokko vertrok, zich eerstdaags bij de politie zal melden.





Bedreigingen

De advocaat van het moskeebestuur, Raf Jespers, blijft erbij dat de bestuursleden geen gsm-filmpje hebben gezien. Zij hebben het alleen van 'horen-zeggen'. Verder is er geen klacht van een ouder van wie een minderjarige meisje zou zijn aangerand. Het bestuur houdt rekening met een wraakactie van de imam die door bestuurslid B. aan de deur was gezet. Niet alle bestuurders zitten echter op dezelfde lijn. Eén bestuurslid vond dat de politie sowieso moest ingelicht worden over de geruchten rond het seksueel misbruik. Die houding werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd de dagen nadien afgedreigd en stapte uit schrik dan maar zelf naar de politie. Dat verklaart waarom het onderzoek wordt gevoerd door de sectie 'Agressie' van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). (PLA)