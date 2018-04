File op E313 na ongeval met vrachtwagens 20 april 2018

Op de E313 richting Antwerpen is gisterenmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Vlak voor de splitsing om de Ring op te rijden zijn twee vrachtwagens op elkaar ingereden aan de staart van een file. De vrachtwagenchauffeur die werd aangereden, moest gewond naar het ziekenhuis vervoerd worden. De andere trucker bleef ongedeerd. Omdat de voertuigen getakeld moesten worden en er ook olie gelekt was, namen de opkuiswerken heel wat tijd in beslag. Bovendien ontstond er een kijkfile waardoor heel de avondspits in en rondom Antwerpen in de soep liep. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan weg te blijven of voor verkeer op lange afstand om via Brussel te rijden. (BSB)