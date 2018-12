File op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval Sander Bral

03 december 2018

15u07 0 Borgerhout Door een kopstaartaanrijding met een personenwagen en een vrachtwagen in Borgerhout is er file ontstaan op de Ring rond Antwerpen richting Nederland. De weg is intussen vrijgemaakt maar het Vlaams Verkeerscentrum blijft het verkeer op lange afstand aanraden om om te rijden.

Om een nog onbekende reden is het maandagnamiddag tot een aanrijding gekomen tussen een personenwagen en een vrachtwagen op de Ring richting Nederland ter hoogte van Borgerhout. De schade aan de achterzijde van de auto is groot en het voertuig moest getakeld worden. De truck leed enkel vooraan wat schade. Aanvankelijk hadden de hulp- en takeldiensten drie rijvakken nodig om het ongeval af te handelen. Intussen is de vrij volledig vrijgemaakt maar het Vlaams Verkeerscentrum blijft het verkeer op lange afstand aanraden om om te rijden.

Wie van Gent naar Hasselt moet, rijdt best om via Brussel. Het verkeer vanaf Sint-Niklaas wordt aangeraden via de Temsebrug en de A12 naar Antwerpen te komen.