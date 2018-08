Fietsster (60) gewond 30 augustus 2018

Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Gijselsstraat in Borgerhout raakte dinsdagochtend een vrouwelijke fietser (60) gewond aan haar been bij een aanrijding met een personenwagen. De fietser reed stadinwaarts op het fietspad in de Statielei toen een auto uit de Gijselsstraat kwam gereden. Deze zou zonder voorrang te verlenen zijn doorgereden. Hierbij werd de fiets geraakt en kwam de vrouw ten val. De 19-jarige bestuurder van de wagen wordt uitgenodigd voor verhoor. (BSB)