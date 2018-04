Fietsdief gepakt na achtervolging 25 april 2018

02u48 0

De politie kreeg maandagavond een oproep over een fietsdiefstal in de Kerkstraat in Borgerhout. Het slachtoffer had gezien hoe een verdachte zijn fiets meenam en zette de achtervolging in. Ondertussen bracht hij de politie op de hoogte van het afgelegde parcours. Op een bepaald moment liet de verdachte de fiets achter en reed hij door op zijn eigen fiets. Het slachtoffer staakte zijn achtervolging niet. Op de Turnhoutsebaan kon de politie vaststellen dat de verdachte in een bakkerij trachtte te vluchten. De man van 47 jaar werd daar staande gehouden en kon gearresteerd worden door de politie. (BSB)