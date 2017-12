Fietsdief (18) verstopt zich onder bestelwagen 02u41 0

Een getuige zag in de nacht van maandag op dinsdag rond vier uur hoe een jongeman twee fietsen aan het stelen was in de Kroonstraat in Borgerhout. Er werden meteen enkele ploegen aangestuurd in de hoop om de verdachte te kunnen vatten. De politie kreeg een persoonsbeschrijving mee. De verdachte ging van de Kroonstraat in de richting van de Zonstraat. In de radiokamer werd de actie gevolgd en op aanwijzen van de camera-operator kon de omgeving waar de dader zich ophield achterhaald worden. Eén van de patrouilles vond de dief die zich intussen verstopte onder een donkere bestelwagen. Hij werd gedwongen om tevoorschijn te komen. Hij zei tegen de politie dat hij niks misdaan had en dat hij zomaar onder de bestelwagen lag. Wat verder in de straat vond de politie nog twee achtergelaten fietsen die voldeden aan de omschrijving die de getuige had gegevens. De verdachte van 18 jaar werd meegenomen naar het kantoor aan de Noorderlaan. (BSB)