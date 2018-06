Festival Flandrien palmt Boelaarpark in 29 juni 2018

Op zaterdag 7 en zondag 8 juli viert Borgerhout feest met het gratis evenement Festival Flandrien, goed voor twee dagen muziek, ontspanning, springkastelen, wielerwedstrijden, concerten en wandelingen. Op zaterdag is er muziek met onder andere het Waelrant-koor, De Fixkes en stomende soul-funk van The Reasons. Na 22 uur wordt het feest verdergezet in Bar Brul met DJ Boots. Zondag staat in het teken van Vlaanderen Feest en van de koers.





Nadien volgen er nog optredens met onder andere The Calico's, winnaars van Humo's Rock Rally. Ondertussen wordt in en rond het park verwoed gefietst met de Reuskens Wisselbeker, de Boelaer Kinderkoers en de Grote Prijs Sofie Goos. De festiviteiten zijn gratis. (NBA)