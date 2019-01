Extra tickets voor uitverkochte concerten Triggerfinger ADA

21 januari 2019

12u01 0

Goed nieuws door de fans van Triggerfinger: er komen een paar extra tickets vrij voor hun uitverkochte verjaardagsconcerten in De Roma. Nadat Triggerfinger aankondigde hun 20ste verjaardag te gaan vieren met vier concerten in De Roma verkochten die shows in recordtempo uit. Nu komen er voor elk concert terug een beperkt aantal tickets vrij. Triggerfinger staat voor de allereerste keer live in De Roma. Verwacht je aan een uitgebreid Best Of 20 Years overzicht concert waarbij de Triggerfinger’ klassiekers allemaal zullen passeren. De concerten vinden plaats op 13, 14, 15 en 16 februari om 20 uur. Bestellen kan via www.deroma.be.